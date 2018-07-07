Трамп веде переговори з іноземними лідерами по особистому телефону, - WP

У квітні Трамп по особистому мобільному телефону провів переговори з прем'єр-міністром Канади

Президент США Дональд Трамп веде переговори з іноземним лідерам по особистому мобільному телефону, минаючи офіційні канали зв'язку. Про це повідомляє Тһе Washington Post з посиланням на джерела в Білому домі.

Зазначимо, що за правилами, дзвінки іноземним лідерам президента США зазвичай плануються заздалегідь, розробляється їх сценарій, проводяться консультації з високопоставленими чиновниками. Також радники і співробітники адміністрації знаходяться біля президента під час розмови. Пізніше розмова розшифровується, а потім про нього випускається публічне повідомлення.

Однак Трамп може обійти ці правила і провести розмову напряму. При цьому звіт про бесіду для аналізу або для преси доводиться писати за спогадами самого президента.

У Білому домі розповіли, що в квітні Трамп незаплановано поговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Співробітники Білого дому були вражені після того, як канадські чиновники опублікували резюме розмови.

Нагадаємо, в НАТО побоюються, що президент США Дональд Трамп може прийти з президентом Росії Володимиром Путіним до ряду домовленостей в обхід інтересів Альянсу.