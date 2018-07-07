Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трамп веде переговори з іноземними лідерами по особистому телефону, - WP

НовиниПолітика    07.07.2018 - 14:31
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У квітні Трамп по особистому мобільному телефону провів переговори з прем'єр-міністром Канади

Президент США Дональд Трамп веде переговори з іноземним лідерам по особистому мобільному телефону, минаючи офіційні канали зв'язку. Про це повідомляє Тһе Washington Post з посиланням на джерела в Білому домі.

Зазначимо, що за правилами, дзвінки іноземним лідерам президента США зазвичай плануються заздалегідь, розробляється їх сценарій, проводяться консультації з високопоставленими чиновниками. Також радники і співробітники адміністрації знаходяться біля президента під час розмови. Пізніше розмова розшифровується, а потім про нього випускається публічне повідомлення.

Однак Трамп може обійти ці правила і провести розмову напряму. При цьому звіт про бесіду для аналізу або для преси доводиться писати за спогадами самого президента.

У Білому домі розповіли, що в квітні Трамп незаплановано поговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Співробітники Білого дому були вражені після того, як канадські чиновники опублікували резюме розмови.

Нагадаємо, в НАТО побоюються, що президент США Дональд Трамп може прийти з президентом Росії Володимиром Путіним до ряду домовленостей в обхід інтересів Альянсу.

 

У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід союзників Адвокати Трампа назвали умову його добровільної явки на допит до спецпрокурора Мюллера
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся