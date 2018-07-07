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В НАТО обеспокоены возможными договоренностями Трампа и Путина в обход союзников

НовостиПолитика    07.07.2018 - 10:23
Фото: Путин и Трамп (kremlin.ru)
Фото: Путин и Трамп (kremlin.ru)

Члены НАТО обеспокоены по поводу возможного сотрудничества США и России

В НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп может прийти с президентом России Владимиром Путиным к ряду договоренностей в обход интересов Альянса. Об этом заявил координатор правящей коалиции Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в интервью для газеты Funke Mediengruppe, передает Reuters.

По словам Байера, среди членов Альянса растет беспокойство по поводу возможного сотрудничества США и России.

Он отметил, что в "Альянсе чувствуют растущее беспокойство по поводу соглашений, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным".

Байер рассказал, что остальные члены Альянса не привлекались к планированию саммита двух президентов и разработке вопросов, которые будут подниматься во время переговоров 16 июля в Хельсинки.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Путин могут договориться о выводе поддерживаемых Ираном войск с сирийской территории. 

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Теги публикации: Владимир Путин, НАТО, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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