В НАТО обеспокоены возможными договоренностями Трампа и Путина в обход союзников

Члены НАТО обеспокоены по поводу возможного сотрудничества США и России

В НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп может прийти с президентом России Владимиром Путиным к ряду договоренностей в обход интересов Альянса. Об этом заявил координатор правящей коалиции Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в интервью для газеты Funke Mediengruppe, передает Reuters.

По словам Байера, среди членов Альянса растет беспокойство по поводу возможного сотрудничества США и России.

Он отметил, что в "Альянсе чувствуют растущее беспокойство по поводу соглашений, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным".

Байер рассказал, что остальные члены Альянса не привлекались к планированию саммита двух президентов и разработке вопросов, которые будут подниматься во время переговоров 16 июля в Хельсинки.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Путин могут договориться о выводе поддерживаемых Ираном войск с сирийской территории.