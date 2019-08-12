США посилять правила отримання віз у США

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Нововведення набирає чинності з 15 жовтня

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила нове правило, яке посилить видачу віз. Про це РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що нове правило торкнуться громадян з низькими доходами або тих, хто користується програмами соціальної допомоги.

"Заяви на тимчасові або постійні візи для громадян будуть відхилені через низький дохід або одержання допомоги з боку держави. До неї відноситься соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безкоштовна медична страховка за програмою Medicaid. Унаслідок цього для деяких категорій іммігрантів може ускладнитися отримання легального статусу в США", - йдеться у повідомленні.

Нововведення, яке висунув помічник Трампа по боротьбі з імміграцією Стівен Міллер, набирає чинності 15 жовтня.

У Службі громадянства та імміграції США вважають, що захід відповідає інтересам платників податків.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Штати не планують навмисно послаблювати курс долара. Як повідомлялося, на цьому тижні Центральний банк Китаю двічі встановлював довідковий курс національної валюти на рівні, що перевищує 7 юанів за 1 долар США. Це мінімальне значення курсу з 2008 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на тлі торговельної війни з Китаєм у Сполучених Штатах Америки стався обвал на ринку акцій. 5 серпня відбулося найбільше падіння курсів акцій за цей рік.