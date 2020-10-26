Трамп звільнить голів ЦРУ і Пентагону у разі переобрання

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп планує звільнити директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джину Хаспел і міністра оборони Марка Еспера. Він це зробить в разі переобрання на другий термін.

Про це повідомляє Axios.

Крім того, Трамп розглядає можливість відставки директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофера Рея.

Один зі співрозмовників видання заявив, що Трамп уже давно відправив би цих чиновників у відставку, оскільки їм не довіряють в оточенні президента. Однак зробити це Трамп не може до виборів 3 листопада.

Раніше повідомлялося, що новим главою Міністерства оборони США може стати Роберт Уілкі, який в даний час очолює Міністерство у справах ветеранів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що забезпечить мирний перехід влади в разі свого поразки на виборах, які відбудуться 3 листопада.