ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп звільнить голів ЦРУ і Пентагону у разі переобрання

Понеділок 26 жовтня 2020 06:35
Трамп звільнить голів ЦРУ і Пентагону у разі переобрання
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп планує звільнити директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джину Хаспел і міністра оборони Марка Еспера. Він це зробить в разі переобрання на другий термін.

Про це повідомляє Axios.

Крім того, Трамп розглядає можливість відставки директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофера Рея.

Один зі співрозмовників видання заявив, що Трамп уже давно відправив би цих чиновників у відставку, оскільки їм не довіряють в оточенні президента. Однак зробити це Трамп не може до виборів 3 листопада.

Раніше повідомлялося, що новим главою Міністерства оборони США може стати Роберт Уілкі, який в даний час очолює Міністерство у справах ветеранів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що забезпечить мирний перехід влади в разі свого поразки на виборах, які відбудуться 3 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Дональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся