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Трамп звільнив держінспектора з розвідки США, який доповів про розмову із Зеленським

Новини » Політика     04.04.2020 - 06:33
Трамп звільнив держінспектора з розвідки США, який доповів про розмову із Зеленським
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Після повідомлення Аткінсона про деталі розмови Трампа і Зеленського в США була початку процедура імпічменту

Президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора по розвідці Майкла Аткінсона, який доповів Конгресу слова співробітника ФБР про деталі розмови американського лідера з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN.

Після тоого, як ці дії призвели до початку процедури імпічменту президента США, Трамп заявив, що більше не може довіряти Аткінсону.

"Я, як президент, наділений повноваженнями призначати... життєво важливо, щоб я повністю довіряв призначенцям, виконуючим обов'язки генеральних інспекторів... Це більше не відноситься до цього генерального інспектора", - сказав він.

Аткінсон піде з посади через 30 днів. Він став останнім з чиновників, кого звільнила адміністрація Трампа з-за участі в імпічмент президента.

Трамп також раніше звільнив Александра Віндмана, колишнього співробітника Ради національної безпеки, який давав свідчення в ході розгляду у Конгресі. Президент також звільнив тодішнього посла США в Європейському союзі Гордона Сондленда.

Трамп звільнив і колишнього директора ФБР Джеймса Комі в 2017 році, коли ФБР розслідувало дії президента.

Голова розвідки палати представників Каліфорнії Адам Шифф, який очолював розслідування імпічменту Палати представників, заявив, що звільнення було "ще однією кричущою спробою президента знищити незалежність розвідувального співтовариства і нанести удар у відповідь тим, хто наважиться викрити президентські правопорушення".

Нагадаємо, представник Ради національної безпеки США підполковник Олександр Віндман, який був ключовим свідком в процесі імпічменту президента Дональда Трампа, залишив Білий дім.

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