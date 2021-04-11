Трамп уверен в победу республиканца на выборах 2024 года

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в победе представителя Республиканской партии на будущих выборах президента. Они запланированы на 2024 год.
Об этом сообщает Reuters.
Также Трамп заявил, что поддержит кандидатов в конгрессмены от Республиканской партии, но пока не гарантирует, что будет участвовать на выборах.
"Сегодня вечером я выступаю перед вами, будучи уверен в том, что в 2022 году мы заберем назад контроль над Палатой и вернем Сенат. А потом, в 2024 году, республиканский кандидат выиграет Белый дом", - указано в тексте обращения Трампа, который сейчас живет во Флориде.
Под "Палатой" Дональд Трамп имеет виду Палату представителей Конгресса США, где сейчас Демократическая партия имеет 219 мест против 211 у Республиканской партии, всего в нижней палате американского парламента 435 мест.
На днях Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.
Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джозефу Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.