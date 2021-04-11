Трамп впевнений у перемогу республіканця на виборах 2024 року

Також Трамп заявив, що підтримає кандидатів у конгресмени від Республіканської партії, але поки не гарантує, що буде брати участь на виборах.

"Сьогодні ввечері я виступаю перед вами, будучи впевнений в тому, що в 2022 році ми заберемо тому контроль над Палатою і повернемо Сенат. А потім, у 2024 році, республіканський кандидат виграє Білий дім", - зазначено в тексті звернення Трампа, який зараз живе у Флориді.

Під Палатою" Дональд Трамп має на увазі Палату представників Конгресу США, де зараз Демократична партія має 219 місць проти 211 у Республіканської партії, всього в нижній палаті американського парламенту 435 місць.