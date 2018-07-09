Трамп уверен, что лидер КНДР выполнит соглашение о денуклеаризации

Лидер КНДР в ходе саммита с Трампом 12 июня обязался провести денуклеаризацию Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что лидер Северной Корее (КНДР) Ким Чен Ын выполнит подписанный договор о денуклеаризации страны. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я уверен в том, что Ким Чен Ын выполнит подписанный нами договор и, что еще более важно - наше рукопожатие. Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи. Китай, с другой стороны, может оказывать негативное давление на сделку из-за нашей позиции по китайской торговле", - заявил Трамп.

Напомним, ранее представители Соединенных Штатов и Северной Кореи договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации КНДР.

Отметим, что лидер КНДР в ходе саммита с Трампом 12 июня обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. В подписанном документе лидер КНДР подтвердил приверженность "прочному и стабильному миру".

Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре. По словам американского лидера, данное соглашение станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на скорейший старт денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что этот документ приведет к серьезным изменениям.