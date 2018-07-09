Трамп упевнений, що лідер КНДР виконає угоду про денуклеаризацію

Лідер КНДР в ході саміту з Трампом 12 червня зобов'язався провести денуклеаризацію Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість в тому, що лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин виконає підписаний договір про денуклеаризацію країни. Про це Трамп написав Twitter.

"Я впевнений в тому, що Кім Чен Ин виконає підписаний нами договір і, що ще більш важливо - наше рукостискання. Ми домовилися про денуклеаризацію Північної Кореї. Китай, з іншого боку, може чинити негативний тиск на операцію через нашу позицію щодо китайської торгівлі", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше представники США та Північної Кореї домовилися про створення робочих груп по денуклеаризації КНДР.

Зазначимо, що лідер КНДР в ході саміту з Трампом 12 червня зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова. У підписаному документі лідер КНДР підтвердив прихильність "міцному і стабільному світу".

Трамп і Кім Чен Ин підписали угоду за підсумками саміту в Сінгапурі. За словами американського лідера, ця угода стане критерієм, на який США і Північна Корея будуть орієнтуватися в майбутньому. У той же час він підкреслив, що розраховує на швидкий старт денуклеаризації Корейського півострова. У свою чергу, Кім Чен Ин зазначив, що цей документ призведе до серйозних змін.