США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео второй день находится с визитом в Пхеньяне

Представители Соединенных Штатов и Северной Кореи договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации КНДР. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает Reuters.

Группы займутся проработкой технических вопросов, в том числе оценят меры, принимаемые Северной Кореей по ликвидации ядерной программы.

Госсекретарь США Майк Помпео второй день находится с визитом в Пхеньяне.

На переговорах с Ким Ен Чолом, высокопоставленным чиновником Северной Кореи, с которым Помпео уже встречался в Нью-Йорке, госсекретарь сказал, что он возглавляет встречу, цель которой состоит в "полной денуклеаризации" КНДР.

Среди тем, которые Помпео обсуждал с представителями Северной Кореи была в том числе репатриация останков военнослужащих США, погибших в ходе Корейской войны в 1950-1953 годах.

Визит Помпео в Пхеньян завершится 7 июля, после чего он отправится в Токио для встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет другого будущего для КНДР.