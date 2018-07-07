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США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации КНДР

НовостиПолитика    07.07.2018 - 06:37
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Госсекретарь США Майк Помпео второй день находится с визитом в Пхеньяне

Представители Соединенных Штатов и Северной Кореи договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации КНДР. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает Reuters.

Группы займутся проработкой технических вопросов, в том числе оценят меры, принимаемые Северной Кореей по ликвидации ядерной программы.

Госсекретарь США Майк Помпео второй день находится с визитом в Пхеньяне.

На переговорах с Ким Ен Чолом, высокопоставленным чиновником Северной Кореи, с которым Помпео уже встречался в Нью-Йорке, госсекретарь сказал, что он возглавляет встречу, цель которой состоит в "полной денуклеаризации" КНДР.

Среди тем, которые Помпео обсуждал с представителями Северной Кореи была в том числе репатриация останков военнослужащих США, погибших в ходе Корейской войны в 1950-1953 годах.

Визит Помпео в Пхеньян завершится 7 июля, после чего он отправится в Токио для встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет другого будущего для КНДР.

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Теги публикации: КНДР, ядерная безопасность, Майк Помпео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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