Трамп утвердил вывод из Германии 9,5 тысяч американских военных

Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военных. По его словам, передислокация солдат усилит сдерживание России.

Об этом говорится в официальном заявлении представителя Пентагона Джонатана Хоффмана в Twitter.

"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, улучшит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше.

Напомним, США планируют переместить в Польшу 2 тысячи военнослужащих и разместить 30 боевых самолетов F-16 из Германии.

Ранее Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.

В Варшаве надеются, что часть солдат, выведенных из Германии, перебросят в Польшу.