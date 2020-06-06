ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Польша надеется на увеличение военного контингента США

Новости » Политика     06.06.2020 - 20:27
Польша надеется на увеличение военного контингента США
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr)

В Польше дислоцированы около 5 тысяч военнослужащих США

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что количество американских военных на территории страны будет расти. Он надеется, что часть солдат, которые будут выведены из Германии, перебросят в Польшу.

Об этом польский премьер заявил в эфире радиостанции RMF.

"Я очень надеюсь, что в результате множества переговоров, которые мы провели, и за счет демонстрации того, насколько солидными партнерами мы являемся, часть находящихся сейчас в Германии и выводимых оттуда США солдат действительно попадет в Польшу. Это будет укреплением восточного фланга НАТО", - заявил он.

По словам Моравецкого, сейчас продолжаются консультации по данному вопросу. При этом он отметил, что такие разговоры ведут в тишине, а о результатах сообщат через некоторое время.

Отметим, что на данный момент в Польше дислоцированы около 5 тысяч военнослужащих США.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.

Позже в Германии отреагировали на возможный вывод американских войск.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиПольшавоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь