Трамп усвідомив, що Путін просто грався з ним, - Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін брехав президенту США Дональду Трампу про свій намір завершити війну проти України. І американський лідер це усвідомив.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю New York Post.
"Путін витрачав час президента Трампа даремно. Мені б дуже хотілося, щоб Сполучені Штати, Конгрес і президент чинили тиск на цю ситуацію за допомогою санкцій, і що швидше це буде зроблено, то краще", - підкреслив глава української держави.
Він уточнив, що розуміє почуття Трампа, оскільки той справді вірив, що росіяни "здатні завершити війну". Але насправді такого бажання в них не було.
Зеленський підкреслив, що Путін просто брехав Трампу, ніби хоче завершити війну, звинувачуючи президента України в неготовності до кроку в бік миру.
"Сьогодні президент Трамп розчарований тим, що все це виявилося брехнею, що Путін просто грався з ним", - розповів президент України.
Що говорив Трамп про Путіна
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що російський диктатор Володимир Путін "жене йому купу маячні".
Така різка заява американського лідера сталася через кілька днів після його телефонної розмови з Путіним. Трамп за підсумками розмови визнав, що глава Кремля не хоче завершувати війну проти України.
Також американський лідер запевняв, що Путіну не вдалося його обдурити, як у випадку з іншими американськими президентами.
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