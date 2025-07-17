Трамп усвідомив, що Путін просто грався з ним, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін брехав президенту США Дональду Трампу про свій намір завершити війну проти України. І американський лідер це усвідомив.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю New York Post .

"Путін витрачав час президента Трампа даремно. Мені б дуже хотілося, щоб Сполучені Штати, Конгрес і президент чинили тиск на цю ситуацію за допомогою санкцій, і що швидше це буде зроблено, то краще", - підкреслив глава української держави.

Він уточнив, що розуміє почуття Трампа, оскільки той справді вірив, що росіяни "здатні завершити війну". Але насправді такого бажання в них не було.

Зеленський підкреслив, що Путін просто брехав Трампу, ніби хоче завершити війну, звинувачуючи президента України в неготовності до кроку в бік миру.

"Сьогодні президент Трамп розчарований тим, що все це виявилося брехнею, що Путін просто грався з ним", - розповів президент України.