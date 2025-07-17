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Трамп осознал, что Путин просто играл с ним, - Зеленский

Киев, Четверг 17 июля 2025 16:14
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Трамп осознал, что Путин просто играл с ним, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин врал президенту США Дональду Трампу о своем намерении завершить войну против Украины. И американский лидер это осознал.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью New York Post.

"Путин тратил время президента Трампа впустую. Мне бы очень хотелось, чтобы Соединенные Штаты, Конгресс и президент оказали давление на эту ситуацию с помощью санкций, и чем скорее это будет сделано, тем лучше", - подчеркнул глава украинского государства.

Он уточнил, что понимает чувства Трампа, поскольку тот действительно верил, что россияне "способны завершить войну". Но на самом деле такого желания у них не было.

Зеленский подчеркнул, что Путин просто врал Трампу, будто хочет закончить войну, обвиняя президента Украины в неготовности к шагу в сторону мира.

"Сегодня президент Трамп разочарован тем, что все это оказалось ложью, что Путин просто играл с ним", - рассказал президент Украины.

Что говорил Трамп о Путине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что российский диктатор Владимир Путин "гонит ему кучу бреда".

Такое резкое заявление американского лидера произошло через несколько дней после его телефонного разговора с Путиным. Трамп по итогам разговора признал, что глава Кремля не хочет завершать войну против Украины.

Также американский лидер заверял, что Путину не удалось его обмануть, как в случае с другими американскими президентами.

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