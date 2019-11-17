Трамп упрекнул ЕС за недостаточную финансовую поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп в очередной раз упрекнул страны Европейского союза за недостаточную финансовую поддержку Украины. Об этом он написал в Twitter.

Трамп отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Украины Вадим Пристайко отрицали давление с его стороны.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?", - написал Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о мягкой позиции Европы относительно усиления давления на РФ. Трамп заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Европейский союз.

В свою очередь, пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Майя Коциянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины является "беспрецедентной". Она подчеркнула, что за 5 лет ЕС собрал для Украины крупнейший в истории блока пакет поддержки.

Кроме того, спецпредставитель президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что в Европейской комиссии считают, что обвинения Трампа в недостаточной поддержке Украины Евросоюзом являются возмутительными.