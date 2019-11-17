Трамп дорікнув ЄС за недостатню фінансову підтримку України

Президент США Дональд Трамп в черговий раз дорікнув країни Європейського союзу за недостатню фінансову підтримку України. Про це він написав у Twitter.

Трамп зазначив, що президент України Володимир Зеленський і глава МЗС України Вадим Пристайко заперечували тиск з його боку.

"Республіканці й інші мають пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ сказали, що на них не чинився тиск. Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про м'якій позиції Європи щодо посилення тиску на РФ. Трамп заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Європейський союз.

У свою чергу, прес-секретар верховного представника Євросоюзу із закордонних справ Майя Коціянчич заявила, що підтримка європейських країн для України є "безпрецедентною". Вона наголосила, що за 5 років ЄС зібрав для України найбільший в історії блоку пакет підтримки.

Крім того, спецпредставник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок заявив, що в Європейській комісії вважають, що звинувачення Трампа в недостатній підтримці України Євросоюзом є обурливими.