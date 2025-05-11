Трамп уперше зробив заяву після відмови Путіна почати перемир'я з 12 травня: що сказав

Дональд Трамп прокоментував нічні заяву російського диктатора Володимира Путіна про прямі переговори з Україною. Президент США заявив, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень буде "великим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", сподіваюся, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень!", - резюмував Трамп.

Путін відмовився від перемир'я, але запропонував переговори

Нагадаємо, вчора Україна, США і "колація рішучих" запропонували Росії почати 30-денне повне припинення вогню вже з понеділка, 12 травня. Зокрема, якоюсь мірою було поставлено ультиматум - або згода, або нові санкції проти РФ.

Вночі Путін виступив із заявою, в якій проігнорував тему 30-денного припинення вогню. Замість цього він запропонував відновити прямі переговори з Україною вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі. Причому без будь-яких умов.

Сьогодні у нього має бути розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої він попросить його надати майданчик для переговорів, які було перервано 2022 року.

Також глава Кремля додав, що рішення тепер за Києвом. Зазначимо, що згідно із заявою влади України, українська сторона згодна на переговори лише після припинення вогню.

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