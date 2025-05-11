Трамп впервые сделал заявление после отказа Путина начать перемирие с 12 мая: что сказал

Дональд Трамп прокомментировал ночные заявление российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной. Президент США заявил, что продолжит работать с обеими сторонами, а предстоящая неделя будет "большой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта нескончаемая "кровавая баня", надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Предстоит большая неделя!", - резюмировал Трамп.

Путин отказался от перемирия, но предложил переговоры

Напомним, вчера Украина, США и "колация решительных" предложили России начать 30-дневное полное прекращение огня уже с понедельника, 12 мая. В частности, в какой-то мере был поставлен ультиматум - либо согласие, либо новые санкции против РФ.

Ночью Путин выступил с заявлением, в котором проигнорировал тему 30-дневного прекращения огня. Вместо этого он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной уже в предстоящий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Причем без каких-либо условий.

Сегодня у него должен быть разговор с президентом Турции Рэджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого он попросит его предоставить площадку для переговоров, которые были прерваны в 2022 году.

Также глава Кремля добавил, что решение теперь за Киевом. Отметим, что согласно заявлением власти Украины, украинская сторона согласна на переговоры только после прекращения огня.

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