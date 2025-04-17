Трамп: Україна і США можуть підписати угоду про надра 24 квітня

Угода про надра

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна і США можуть уже сьогодні підписати меморандум про наміри в рамках угоди про корисні копалини. Але над самою угодою ще працюють юристи.

За словами Зеленського, переговори щодо угоди між Україною та США тривали в онлайн-форматі сьогодні.

При цьому глава держави не називав жодних приблизних термінів підписання повної угоди.

Минулого тижня українська делегація їздила до Вашингтона для обговорення угоди про надра. За словами першого віцепрем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко, сторони змогли досягти значного прогресу.

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