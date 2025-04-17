Трамп: Украина и США могут подписать сделку о недрах 24 апреля

Сделка о недрах

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина и США могут уже сегодня подписать меморандум о намерениях в рамках сделки о полезных ископаемых. Но над самим соглашением еще работают юристы.

По словам Зеленского, переговоры по сделке между Украиной и США продолжались в онлайн-формате сегодня.

При этом глава государства не называл никаких примерных сроков подписания полного соглашения.

На прошлой неделе украинская делегация ездила в Вашингтон для обсуждения сделке о недрах. По словам первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко, стороны смогли добиться значительного прогресса.

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