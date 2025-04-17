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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп: Украина и США могут подписать сделку о недрах 24 апреля

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп ожидает, что подписание сделки о минералах с Украиной пройдет уже на следующей неделе. Предварительная дата - 24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время встречи с премьером Италии Джорджией Мелони.

"У нас есть соглашение по минералам, которое, я считаю, будет подписано в четверг, Скотт (Трамп обратился к министру финансов США Скотту Бессенту - ред.), в следующий четверг", - отметил американский лидер.
 

По словам Трампа, он считает, что Украина собирается выполнить условия сделки. И по ней "уже есть договоренности". 

Сделка о недрах

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина и США могут уже сегодня подписать меморандум о намерениях в рамках сделки о полезных ископаемых. Но над самим соглашением еще работают юристы.

По словам Зеленского, переговоры по сделке между Украиной и США продолжались в онлайн-формате сегодня.

При этом глава государства не называл никаких примерных сроков подписания полного соглашения.

На прошлой неделе украинская делегация ездила в Вашингтон для обсуждения сделке о недрах. По словам первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко, стороны смогли добиться значительного прогресса.

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