Трамп ухильно відповів на запитання про територіальні поступки України для миру

"Ніколи не знаєш. Війна - дуже цікава штука. Ніколи не знаєш. З війною, війною і миром просто ніколи не знаєш", - сказав він.

На запитання про те, що він робитиме, якщо Володимир Путін не погодиться на мир в Угорщині, Трамп відповів: "Ну, подивимося, що станеться. Знаєте що? Якщо я думаю, що він погодиться, значить, президент Путін хоче покласти край війні, інакше я б так не говорив. Я думаю, він хоче покласти край війні".

За його словами, він розмовляв із Путіним учора дві з половиною години. "Ми обговорили безліч деталей. Він хоче, щоб війна закінчилася", - додав Трамп.