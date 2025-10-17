Трамп ухильно відповів на запитання про територіальні поступки України для миру

Президент Дональд Трамп утримався від прямої відповіді на запитання про те, чи слід Україні поступитися територіями в рамках мирного врегулювання з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
"Ніколи не знаєш. Війна - дуже цікава штука. Ніколи не знаєш. З війною, війною і миром просто ніколи не знаєш", - сказав він.
На запитання про те, що він робитиме, якщо Володимир Путін не погодиться на мир в Угорщині, Трамп відповів: "Ну, подивимося, що станеться. Знаєте що? Якщо я думаю, що він погодиться, значить, президент Путін хоче покласти край війні, інакше я б так не говорив. Я думаю, він хоче покласти край війні".
За його словами, він розмовляв із Путіним учора дві з половиною години. "Ми обговорили безліч деталей. Він хоче, щоб війна закінчилася", - додав Трамп.
Трамп займав різні позиції щодо територіального питання. Перед зустріччю з Путіним у серпні він заявив, що для закінчення війни необхідний "обмін територіями", що б це не означало.
Пізніше він змінив свою думку, заявивши, що, на його думку, Україна може повернути всі території, нині окуповані Росією, і навіть піти далі.
Крім того, напередодні Трамп заявив, що Україна планує піти в наступ.