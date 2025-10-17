UA

Трамп ухильно відповів на запитання про територіальні поступки України для миру

Фото: Доналд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Дональд Трамп утримався від прямої відповіді на запитання про те, чи слід Україні поступитися територіями в рамках мирного врегулювання з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

"Ніколи не знаєш. Війна - дуже цікава штука. Ніколи не знаєш. З війною, війною і миром просто ніколи не знаєш", - сказав він.

На запитання про те, що він робитиме, якщо Володимир Путін не погодиться на мир в Угорщині, Трамп відповів: "Ну, подивимося, що станеться. Знаєте що? Якщо я думаю, що він погодиться, значить, президент Путін хоче покласти край війні, інакше я б так не говорив. Я думаю, він хоче покласти край війні".

За його словами, він розмовляв із Путіним учора дві з половиною години. "Ми обговорили безліч деталей. Він хоче, щоб війна закінчилася", - додав Трамп.

 

Зміна позиції Трампа

Трамп займав різні позиції щодо територіального питання. Перед зустріччю з Путіним у серпні він заявив, що для закінчення війни необхідний "обмін територіями", що б це не означало.

Пізніше він змінив свою думку, заявивши, що, на його думку, Україна може повернути всі території, нині окуповані Росією, і навіть піти далі.

Крім того, напередодні Трамп заявив, що Україна планує піти в наступ.

