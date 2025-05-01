Трамп угодою про надра роздав Зеленському "роял-флеш", - Бессент
Президент США Дональд Трамп підписанням угоди про надра роздав президенту України Володимиру Зеленському "роял-флеш" у мирних переговорах з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox Business.
"Ви знаєте, як президент Трамп сказав в Овальному кабінеті Зеленському: "У вас немає козирів". Ну, знаєте що? Президент Трамп роздав йому роял-флеш", - сказав Бессент.
За його словами, відтепер можна взяти ці "карти" і показати їх керівництву Росії, наголошуючи, що між цілями народів США та України "немає розбіжностей".
Як відомо, роял-флеш (royal flush) - найкраща комбінація в покері, що складається з п'яти старших карт однієї масті - від десятки до туза.
Нагадаємо, під час суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті у лютому цього року, американський президент заявив, що в України немає козирів у війні з Росією.
Своєю чергою президент України відповів на це, що він не грає в карти, на що Трамп сказав, що "ви граєте життями мільйонів людей".
Україна та США підписали угоду про надра
Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, Україна та США підписали угоду про надра, яка обговорювалася протягом кількох місяців. З боку України документ підписала перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко, а з боку США - міністр економіки Скотт Бессент.
Угода передбачає, що дві країни створять інвестиційний фонд, кошти до якого надходитимуть із продажу українських корисних копалин.
Документ закріплює важливі для нашої країни пункти, і при цьому залишається вигідною для обох держав. Зокрема, надра залишаються в українській власності.
Водночас в угоді не йдеться про будь-які борги України перед США за ту допомогу, яку Вашингтон надав раніше.
Як зазначили в Білому домі, США хочуть дуже швидко почати реалізацію угоди про надра з Україною. Мета Вашингтона - "повернути гроші американським платникам податків".
Також Бессент заявив, що угода України та США про надра стала "сильним сигналом" для Кремля. Вона також зміцнить позиції на мирних переговорах з РФ.
Детальніше про угоду - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.