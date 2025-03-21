Трамп: для угоди між Україною і Росією вже є "рамки"

Американська влада вважає, що вже вимальовуються "рамки" для угоди між Україною і Росією.
Як передає РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп.
Трамп нагадав, що в нього були дуже хороші переговори як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Президент Путін скаже вам, що без Сполучених Штатів він би не турбувався. Але коли Сполучені Штати залучені, він турбується. І я маю сказати вам, що дуже добре спілкувався з обома джентльменами, і в нас, я думаю, є рамки угоди. Я сподіваюся, що у нас є рамки угоди", - додав американський лідер.
За словами Трампа, він бере участь у мирному процесі з двох причин. Перша - це вбивство тисяч молодих українців і росіян "щотижня". А друга - це витрати США на війну, яка "ніколи б не сталася, якби в Америки був компетентний президент".
Нагадаємо, Україна нещодавно прийняла пропозицію США про повне припинення вогню з Росією на 30 днів. Але цю ініціативу поки що не реалізували через позицію Москви.
Глава Кремля Володимир Путін не хоче повністю припиняти вогонь, доки Україна не виконає низку його вимог. При цьому диктатор погодився тільки на припинення атак на енергетичні об'єкти.
У понеділок, 24 березня, США проведуть окремі зустрічі з українськими та російськими чиновниками в Саудівській Аравії. Там обговорюватимуть різні пропозиції про припинення вогню.
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