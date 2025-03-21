Трамп: для угоди між Україною і Росією вже є "рамки"

Трамп нагадав, що в нього були дуже хороші переговори як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Президент Путін скаже вам, що без Сполучених Штатів він би не турбувався. Але коли Сполучені Штати залучені, він турбується. І я маю сказати вам, що дуже добре спілкувався з обома джентльменами, і в нас, я думаю, є рамки угоди. Я сподіваюся, що у нас є рамки угоди", - додав американський лідер.

За словами Трампа, він бере участь у мирному процесі з двох причин. Перша - це вбивство тисяч молодих українців і росіян "щотижня". А друга - це витрати США на війну, яка "ніколи б не сталася, якби в Америки був компетентний президент".