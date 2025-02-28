Трамп: угода щодо рідкісноземів - це "велике зобов'язання США", її підпишуть сьогодні

Угода між Україною та США щодо рідкісноземельних ресурсів є великим зобов'язанням Вашингтона. Її буде підписано вже сьогодні, 28 лютого.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Також, за словами глави української держави, він планує обговорити з Трампом, що США "готові зробити" в контексті допомоги Україні.

Зі свого боку Зеленський висловив сподівання, що такий документ "стане кроком уперед для України".

"Це велике зобов'язання з боку США", - підкреслив Трамп.

За його словами, Україна і США підпишуть "дуже справедливу угоду".

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США.

Глава української держави вже встиг провести зустріч з американськими сенаторами. Зараз він перебуває в Білому домі на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Ключовою подією сьогоднішнього дня має стати підписання угоди щодо корисних копалин між Україною та США. З боку України її підпишуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

Детально про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.

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