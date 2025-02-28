Трамп: сделка по редкоземам - это "большое обязательство США", ее подпишут сегодня

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ресурсам является большим обязательством Вашингтона. Она будет подписана уже сегодня, 28 февраля.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Также, по словам главы украинского государства, он планирует обсудить с Трампом, что США "готовы сделать" в контексте помощи Украине.

В свою очередь Зеленский выразил надежду, что такой документ "станет шагом вперед для Украины".

"Это большое обязательство со стороны США", - подчеркнул Трамп.

По его словам, Украина и США подпишут "очень справедливую сделку".

Визит Зеленского в США

Напомним, сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США.

Глава украинского государства уже успел провести встречу с американскими сенаторами. Сейчас он находится в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Ключевым событием сегодняшнего дня должно стать подписание соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США. Со стороны Украины его подпишут министр иностранных дел Андрей Сибига и первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Детально о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.

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