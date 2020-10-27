Трамп убежден, что в Карабахе соблюдают перемирие

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе сохраняется. Армения и Азербайджан, которые являются сторонами конфликта, придерживаются режима прекращения огня.

Об этом заявил Трамп во время прес-конференции в Белом доме.

На вопрос об обстановке в Нагорном Карабахе после достижения перемирия при посредничестве США, Трамп сказал, что его соблюдают.

"Держится (перемирие, - ред.). Режим прекращения огня соблюдается", - сказал Трамп.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в очередной раз не получилось сохранить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Вместе с тем, Министерство обороны Азербайджана сообщило о нарушение перемирия со стороны Армении.

Напомним, с утра 26 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. Об этом Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США. При этом 29 октября минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе проведет встречу.