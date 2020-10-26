ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Карабахе режим прекращения огня сохранить не удалось, - Пашинян

Ереван, Понедельник 26 октября 2020 17:19
В Карабахе режим прекращения огня сохранить не удалось, - Пашинян
Фото: Никола Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в очередной раз не получилось сохранить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. При этом он отметил, что армянский народ готов на компромисс, но не на капитуляцию Карабаха.

Об этом Пашинян сообщил во время видеотрансляции в Facebook.

По его словам, армянский народ и правительство готовы к взаимным уступкам, "даже к болезненным", однако к капитуляции армянский народ не готов ни при каких условиях.

"И армянский народ, каким бы нелогичным казалось в условиях наших ограниченных ресурсов, должен найти дополнительные силы для противостояния и защите своих прав", - заявил Пашинян.

Напомним, вчера в США заявили, что с утра 26 октября в Нагорном Карабахе вступает в силу третье перемирие. Об этом Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США. При этом 29 октября минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе проведет встречу.

Несмотря на это утром Министерство обороны Азербайджана сообщило о нарушениях перемирия со стороны Армении.

До этого Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика АрменияНикол ПашинянНагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь