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Трамп требует вывода американских войск из Сомали, - Bloomberg

Вашингтон , Среда 14 октября 2020 09:18
Трамп требует вывода американских войск из Сомали, - Bloomberg
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Максим Зайченко

Президент США Дональд Трамп требует вывести американские войска из Сомали. При этом в Белом доме негативно оценивают такое решение, считая правительство Сомали слабым для достаточного контроля ситуации в стране.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что вывод войск из Сомали позволил бы Трампу выполнить свои предвыборные обещания вернуть американских солдат домой.

"Если США значительно сократят свое военное присутствие в Сомали, то и без того слабый контроль сомалийского правительства над безопасностью в стране значительно уменьшится", - сказал советник бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр Колин Томас Дженсен.

По его словам, сложившейся ситуацией может воспользоваться исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп официально вернулся к предвыборной кампании после заражения COVID-19. Он поблагодарил сторонников за поддержку.

Также РБК-Украина писало, что социальная сеть Twitter пометила сообщение президента США Дональда Трампа как "вводящие в заблуждение". Трамп утверждает, что у него выработался иммунитет к коронавирусу COVID-19, и что он больше не заразен.

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