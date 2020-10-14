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Трамп вимагає виведення американських військ з Сомалі, - Bloomberg

Вашингтон , Середа 14 жовтня 2020 09:18
Трамп вимагає виведення американських військ з Сомалі, - Bloomberg
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Максим Зайченко

Президент США Дональд Трамп вимагає вивести американські війська з Сомалі. При цьому в Білому домі негативно оцінюють таке рішення, вважаючи уряд Сомалі слабким для достатнього контролю ситуації в країні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що виведення військ з Сомалі дозволило б Трампу виконати свої передвиборні обіцянки повернути американських солдатів додому.

"Якщо США значно скоротять свою військову присутність в Сомалі, то і без того слабкий контроль сомалійського уряду над безпекою в країні значно зменшиться", - сказав радник колишнього постійного представника США при ООН Саманти Пауер Колін Томас Дженсен.

За його словами, такою ситуацією може скористатися ісламістське терористичне угрупування "Аш-Шабаб".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп офіційно повернувся до передвиборної кампанії після зараження COVID-19. Він подякував прихильникам за підтримку.

Також РБК-Україна писало, що соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа як "вводять в оману". Трамп стверджує, що у нього виробився імунітет до коронавірусу COVID-19, і що він більше не заразний.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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