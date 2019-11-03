Трамп требует раскрыть информатора о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен показать себя. Об этом лидер США заявил в своем Twitter.

Трамп заявил, что сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность.

"Раскройте разоблачителя и покончите с разводом под названием "импичмент"" - потребовал президент.

Напомним, Трамп, комментируя вопрос об импичменте, заявил в субботу, 2 ноября, что он готов принять у себя президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. В частности, во время брифинга Трампа спросили о том, пытался ли он вынудить Украину расследовать действия политического соперника.

Так, следователи Палаты представителей собрали в поддержку импичмента доказательства того, что Трамп стремился удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи Белого дома с Зеленским. И, по данным следователей, так поступать Трамп решил до тех пор, пока украинский лидер публично не заявит о своем намерении начать расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена за их деятельность в Украине.

В последний раз Трамп встречался с Зеленским на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в конце сентября, в тот день, когда Белый дом опубликовал отредактированную запись телефонного разговора между двумя лидерами, который сейчас является предметом расследования а рамках импичмента.