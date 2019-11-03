Трамп вимагає розкрити інформатора щодо розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що інформатор, чиї повідомлення призвели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе. Про це лідер США заявив у своєму Twitter.

Трамп заявив, що співпрацюють з демократами ЗМІ знають, хто він такий, але не хочуть розкривати його особистість.

"Розкрийте викривача і покінчіть з розлученням під назвою "імпічмент"" - зажадав президент.

Нагадаємо, Трамп, коментуючи питання про імпічмент, заявив в суботу, 2 листопада, що він готовий прийняти у себе президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Зокрема, під час брифінгу Трампа запитали про те, чи намагався він змусити Україну розслідувати дії політичного суперника.

Так, слідчі Палати представників зібрали у підтримку імпічменту докази того, що Трамп прагнув утримати майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні і відмовитися від зустрічі Білого дому з Зеленським. І, за даними слідчих, так надходити Трамп вирішив до тих пір, поки український лідер публічно не заявить про свій намір розпочати розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена за їх діяльність в Україні.

востаннє Трамп зустрічався з Зеленським на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку в кінці вересня, в той день, коли Білий дім опублікував відредаговану запис телефонної розмови між двома лідерами, який зараз є предметом розслідування у рамках імпічменту.