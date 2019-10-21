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Трамп вимагає показань Шиффа через скандал зі стенограмою

Новини » Політика    21.10.2019 - 03:21
Трамп вимагає показань Шиффа через скандал зі стенограмою
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп звинувачує Шиффа у вигадуванні змісту стенограми

Голова спеціального комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, який є одним з ініціатором розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа, повинен дати покази щодо ситуації зі стенограмою телефонної розмови з українським президентом. Про це глава Білого дому заявив на своїй сторінці у Twitter.

За словами президента США, Шифф повинен пояснити, чому викривив зміст стенограми телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

"Чи було це брехнею корумпованого Шиффа? Коли він дасть покази, чому видумав зміст розмови та зачитав цю фікцію перед Конгресом та американським народом? Я вимагаю його свідчень", - наголосив Трамп.

Крім того, Трапм заявив, що оголошена Шиффом версія стенограми не співпадає зі змістом реальної телефонної розмови, яку глава Білого дому в липні провів з Зеленським.

"Де цей інформатор (який повідомив про зміст розмови з Зеленським - ред.), або інший інформатор (який говорив, що може підтвердити факти тиску на українську владу - ред.)? Всі зникли, тому що їх так звана історія навіть близько не схожа на стенограму телефонної розмови", - додав він.

Трамп вимагає показань Шиффа через скандал зі стенограмою

Трамп вимагає показань Шиффа через скандал зі стенограмою

Трамп вимагає показань Шиффа через скандал зі стенограмою

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Адама Шиффа у "державній зраді" через те, що він нібито викривив зміст стенограми телефонної розмови з Зеленським, яка стала приводом для початку процедури імпічменту. Трамп задався питанням, чи потрібно заарештувати конгресмена за зраду.

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