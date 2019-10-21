Трамп вимагає показань Шиффа через скандал зі стенограмою

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп звинувачує Шиффа у вигадуванні змісту стенограми

Голова спеціального комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, який є одним з ініціатором розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа, повинен дати покази щодо ситуації зі стенограмою телефонної розмови з українським президентом. Про це глава Білого дому заявив на своїй сторінці у Twitter.

За словами президента США, Шифф повинен пояснити, чому викривив зміст стенограми телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

"Чи було це брехнею корумпованого Шиффа? Коли він дасть покази, чому видумав зміст розмови та зачитав цю фікцію перед Конгресом та американським народом? Я вимагаю його свідчень", - наголосив Трамп.

Крім того, Трапм заявив, що оголошена Шиффом версія стенограми не співпадає зі змістом реальної телефонної розмови, яку глава Білого дому в липні провів з Зеленським.

"Де цей інформатор (який повідомив про зміст розмови з Зеленським - ред.), або інший інформатор (який говорив, що може підтвердити факти тиску на українську владу - ред.)? Всі зникли, тому що їх так звана історія навіть близько не схожа на стенограму телефонної розмови", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Адама Шиффа у "державній зраді" через те, що він нібито викривив зміст стенограми телефонної розмови з Зеленським, яка стала приводом для початку процедури імпічменту. Трамп задався питанням, чи потрібно заарештувати конгресмена за зраду.