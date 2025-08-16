UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Трамп та Путін завершили перемовини у форматі "три на три"

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін завершили перемовини на Алясці, які тривали у форматі "три на три".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Білого дому.

У п'ятницю, 15 серпня, на Алясці розпочалась зустріч у форматі "три на три". На зустрічі з американської сторони окрім Трампа були присутні держсекретар США Марко Рубіо та посланник Стів Віткофф. Вони сидять поруч із Трампом.

А разом з Путіним були міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков знаходяться поруч із Путіним.

Переговори Путіна і Трампа у вузькому складі тривали 2 години 45 хвилин. Також відомо, що журналістів вже запросили до зали, де має відбутись прес-конференція Трампа та Путіна.

Детально про те, що наразі відомо про зустріч Трампа та Путіна - читайте у текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Саміт на Алясці: що відомо

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Анкориджі, штат Аляска. Головною темою їхніх переговорів стане війна проти України. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Більше про те, що передувало саміту США та Росії на Алясці та чого очікувати далі - читайте в окремому аналітичному тексті від РБК-Україна.

Зустріч Трампа та ПутінаАляска