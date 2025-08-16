Трамп та Путін завершили перемовини у форматі "три на три"

У п'ятницю, 15 серпня, на Алясці розпочалась зустріч у форматі "три на три". На зустрічі з американської сторони окрім Трампа були присутні держсекретар США Марко Рубіо та посланник Стів Віткофф. Вони сидять поруч із Трампом.

А разом з Путіним були міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков знаходяться поруч із Путіним.

Переговори Путіна і Трампа у вузькому складі тривали 2 години 45 хвилин. Також відомо, що журналістів вже запросили до зали, де має відбутись прес-конференція Трампа та Путіна.

Детально про те, що наразі відомо про зустріч Трампа та Путіна - читайте у текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.