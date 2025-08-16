Трамп и Путин завершили переговоры в формате "три на три"

В пятницу, 15 августа, на Аляске началась встреча в формате "три на три". На встрече с американской стороны кроме Трампа присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и посланник Стив Уиткофф. Они сидят рядом с Трампом.

А вместе с Путиным были министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков находятся рядом с Путиным.

Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. Также известно, что журналистов уже пригласили в зал, где должна состояться пресс-конференция Трампа и Путина.

