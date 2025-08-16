RU

Война в Украине

Трамп и Путин завершили переговоры в формате "три на три"

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин завершили переговоры на Аляске, которые продолжались в формате "три на три".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Белого дома.

В пятницу, 15 августа, на Аляске началась встреча в формате "три на три". На встрече с американской стороны кроме Трампа присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и посланник Стив Уиткофф. Они сидят рядом с Трампом.

А вместе с Путиным были министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков находятся рядом с Путиным.

Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. Также известно, что журналистов уже пригласили в зал, где должна состояться пресс-конференция Трампа и Путина.

Подробно о том, что сейчас известно о встрече Трампа и Путина - читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

 

Саммит на Аляске: что известно

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в Анкоридже, штат Аляска. Главной темой их переговоров станет война против Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Больше о том, что предшествовало саммиту США и России на Аляске и чего ожидать дальше - читайте в отдельном аналитическом тексте от РБК-Украина.

