ua en ru
Вс, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп и первая леди США Мелания ответили, планируют ли посетить Украину

01:30 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Трамп и первая леди США Мелания ответили, планируют ли посетить Украину Фото: Дональд Трамп и Мелания Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп и его супруга первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп не исключили, что могут совершить визит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию DRM News.

Во время общения с прессой у Трампа и Мелании спросили, планируют ли они визит в Украину, на что первая леди США ответила: "Посмотрим".

Сразу после этого высказался сам Трамп, заявив, что "такое может произойти".

Возможность завершения войны в Украине

Напомним, в этом же выступлении президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания войны в Украине Вашингтон намерен вести бизнес как с Украиной, так и с Россией.

Кроме того, сутками ранее он выразил надежду, что война уже близка к завершению, а также Трамп фактически пригрозил Украине и России пошлинами, если стороны не заключат мирное соглашение.

Тут важно отметить, что уже в первой половине ноября планируется возобновление трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Киев и Москва уже подтвердили готовность такой встречи, а по данным СМИ, переговоры могут пройти в Абу-Даби или Швейцарии.

Также добавим, что Украина и Россия при посредничестве Мелании Трамп согласовали локальное прекращение огня в районе Олешек Херсонской области, которое должно начаться в ночь на 27 октября.

Данная операция по деблокирования города предусматривает разминирование дорог, запуск гуманитарных коридоров для свободного передвижения и доставку лекарств и продуктов для находящегося на грани катастрофы гражданского населения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трамп Мелания Трамп Война в Украине
Новости
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжат: какая новая дата
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжат: какая новая дата
Аналитика
Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен