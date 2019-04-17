ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп в своем Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020

Новости » Политика    17.04.2019 - 09:22
Трамп в своем Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявил, что демократы выступают против лучшей экономики в истории страны

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020 от Демократической партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его мнению, наиболее вероятными соперниками на следующих выборах от Демократической партии станут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Он также отметил, что "безумный Берни Сандерс и соня Джо Байден" выступают против лучшей экономики в истории США.

"С нетерпением жду встречи с кем бы то ни было. Упокой Господь их души", - подчеркнул Трамп.

Отметим, по данным опросов портала RealClearPolitics , если бы на выборах президента США Трамп соперничал с Берни Сандерсом, то проиграл бы ему.

Напомним, ранее сообщалось, что у Трампа появился первый конкурент на выборах президента США. В частности, накануне зарегистрировался первый кандидат от Республиканской партии Билл Вельд, который, возможно, будет соревноваться с действующим президентом на праймериз.

В марте бывший госсекретарь США и соперница Трампа Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году.

В ЦРУ убедили Трампа выслать российских дипломатов из-за дела Скрипалей, - NYT
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикивыборыДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь