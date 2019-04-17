Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявил, что демократы выступают против лучшей экономики в истории страны

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020 от Демократической партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его мнению, наиболее вероятными соперниками на следующих выборах от Демократической партии станут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Он также отметил, что "безумный Берни Сандерс и соня Джо Байден" выступают против лучшей экономики в истории США.

"С нетерпением жду встречи с кем бы то ни было. Упокой Господь их души", - подчеркнул Трамп.

Отметим, по данным опросов портала RealClearPolitics , если бы на выборах президента США Трамп соперничал с Берни Сандерсом, то проиграл бы ему.

Напомним, ранее сообщалось, что у Трампа появился первый конкурент на выборах президента США. В частности, накануне зарегистрировался первый кандидат от Республиканской партии Билл Вельд, который, возможно, будет соревноваться с действующим президентом на праймериз.

В марте бывший госсекретарь США и соперница Трампа Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году.