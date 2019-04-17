Трамп применил вето к резолюции о прекращении поддержки США войны в Йемене

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Резолюция предусматривала прекращение участия в боевых действиях в Йемене

Президент США Дональд Трамп применил вето против резолюции Конгресса, которая требует прекратить военную поддержку коалиции в Йемене во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Трамп назвал принятое обеими палатами Конгресса решение как ненужную и опасную попытку ослабить конституционные полномочия главы государства. По его словам, конгрессмены тем самым ставят под угрозу граждан США и военнослужащих.

Отметим, резолюция была одобрена Сенатом в марте и Палатой представителей в апреле. Ее авторы критиковали Саудовскую Аравию за чрезмерное применение силы в Йемене и бомбардировки населенных пунктов, приведшие к гибели мирных жителей.

Так, гражданская война в Йемене продолжается с 2015 года. Правительственным войскам, поддерживаемым Саудовской Аравией, противостоят повстанцы-хуситы, на стороне которых выступает Иран. Жертвами конфликта стало более 10 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп наложил вето на решение Конгресса о блокировке режима чрезвычайного происшествия (ЧП), с помощью которого он планирует получить средства на строительство стены с Мексикой.