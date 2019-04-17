ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп у своєму Twitter "поховав" суперників на виборах 2020

Новини » Політика    17.04.2019 - 09:22
Трамп у своєму Twitter "поховав" суперників на виборах 2020
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявив, що демократи виступають проти кращої економіки в історії країни

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter "поховав" суперників на виборах 2020 від Демократичної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

На його думку, найбільш вірогідними суперниками на наступних виборах від Демократичної партії стануть сенатор Берні Сандерс і колишній віце-президент Джо Байден. Він також зазначив, що "божевільний Берні Сандерс і соня Джо Байден" виступають проти кращої економіки в історії США.

"З нетерпінням чекаю зустрічі з ким би то не було. Упокой Господь їхні душі", - підкреслив Трамп.

Відзначимо, за даними опитувань порталу RealClearPolitics , якщо б на виборах президента США Трамп змагався з Берні Сандерсом, то програв би йому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Трампа з'явився перший конкурент на виборах президента США. Зокрема, напередодні зареєструвався перший кандидат від Республіканської партії Білл Вельд, який, можливо, буде змагатися з чинним президентом на праймеріз.

У березні колишній держсекретар США і суперниця Трампа Хілларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

У ЦРУ переконали Трампа вислати російських дипломатів через справу Скрипалів, - NYT
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати АмерикивыборыДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся