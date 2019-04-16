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У Трампа появился первый конкурент на выборах президента США

Новости » Политика    16.04.2019 - 08:48
У Трампа появился первый конкурент на выборах президента США
Фото: республиканец Билл Вельд (wikipedia.org)

На выборах в США конкуренцию Трампу составит Билл Вельд

В Соединенных Штатах Америки зарегистрировался первый кандидат на выборах президента в 2020 году от Республиканской партии Билл Вельд, который составит конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Сообщается, что бывший губернатор Массачусетса Билл Вельд объявил об участии в президентской гонке. Таким образом, он стал первым республиканцем, который может посоревноваться с Трампом на праймериз за поддержку Республиканской партии.

Также сообщается, что предвыборную программу Вельд строит на том, что "услышит голоса американского народа". Кроме того, он призывает вернуться к принципам Авраама Линкольна - "равенства, достоинства и возможности для всех". Отметим, на минувших президентских выборах он баллотировался от Либертарианской партии

Напомним, ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США и соперница Трампа Хилари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году.

"Я не буду баллотироваться. Но я собираюсь продолжить работать, выступать и отстаивать то, во что верю", - заявила Клинтон.

В ответ на ее заявление Трамп выразил сожаление.

"Жаль, это значит, мне не доведется соперничать с ней снова? Ее будет очень не хватать", - написал Трамп в своем Twitter.

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