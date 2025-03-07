Трамп сумнівається, що союзники по НАТО стали б захищати США

"Якби Сполучені Штати були в біді, і ми зателефонували б їм, сказали: у нас проблема, Франція, у нас проблема, ще кілька країн, я не буду їх називати... Ви думаєте, вони прийдуть і захистять нас? Вони повинні, але я не впевнений", - заявив Трамп.

Перед цим він сказав, що Штати не воюватимуть за союзників по НАТО, якщо ті країни не виділяють достатні кошти на свою власну оборону.

"Я вважаю, що це здоровий глузд. Вони не платять, я не буду їх захищати", - повідомив президент США під час спілкування з журналістами.

Водночас він зазначив, що не збирається виходити з НАТО. Він підкреслив, що вважає Альянс потенційно хорошою організацією.

"Я розглядаю НАТО як потенційно хорошу організацію, але знову ж таки... Те, що відбувається, дуже несправедливо", - резюмував він.