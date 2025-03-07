Трамп сомневается, что союзники по НАТО стали бы защищать США

"Если бы Соединенные Штаты были в беде, и мы позвонили бы им, сказали: у нас проблема, Франция, у нас проблема, еще несколько стран, я не буду их называть... Вы думаете, они придут и защитят нас? Они должны, но я не уверен", - заявил Трамп.

Перед этим он сказал, что Штаты не будут воевать за союзников по НАТО, если те страны не выделяют достаточные средства на свою собственную оборону.

"Я считаю, что это здравый смысл. Они не платят, я не буду их защищать", - сообщил президент США в ходе общения с журналистами.

В то же время он отметил, что не собирается выходить из НАТО. Он подчеркнул, что считает Альянс потенциально хорошей организацией.

"Я рассматриваю НАТО как потенциально хорошую организацию, но опять же... То, что происходит, очень несправедливо", - резюмировал он.