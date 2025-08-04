Трамп створює умови, в яких РФ вестиме переговори про припинення вогню, - посол

"Трамп чітко заявив, що ця війна має закінчитися, що смерть, різанина та кровопролиття, які ми бачимо на полі бою щодня, де гинуть тисячі солдатів, і, звичайно, атаки на деякі міста в Україні, де жертвами стають і мирні жителі. Цьому має покласти край", - сказав Вітакер.

Він зазначив, що на полі бою немає жодного вирішення. Дипломатичне рішення - єдиний шлях.

"І президент Трамп створює умови, в яких Росія сяде за стіл переговорів і вестиме переговори про припинення вогню, бо це те, що необхідно для припинення вбивств. І я думаю, що вторинні санкції та тарифи проти тих, хто платить за цю війну, таких як Китай, Індія та Бразилія, купуючи нафту, яку видобуває Росія, - це очевидний наступний крок, щоб спробувати завершити цю війну", - додав посол.

Вітакер нагадав, що Трамп буквально днями сказав, що Росія дуже добре вміє уникати санкцій. Однак, на його думку, вторинні санкції справді вдарять по Росії там, де це важливо, а саме по її основному джерелу доходу, яким є продаж нафти цим країнам.

"І тому президент Трамп, знаєте, розігрує цю карту, якщо Росія не зможе домовитися про припинення вогню. Але водночас, знаєте, Росії просто потрібно припинити цю війну. Вони не виграють її на полі бою. Вони отримують незначні, якщо взагалі отримують, здобутки. Тож нам просто потрібно припинити цю війну. І я думаю, що ці санкції - наступний крок", - зазначив він.

Посол США при НАТО підкреслив, що Трамп продовжуватиме працювати над створенням умов, необхідних для того, щоб залучити Росію до столу переговорів і досягти припинення вогню.

Він також додав, що США збираються переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту.

"Вони, особливо системи протиповітряної оборони США, працювали, оскільки щоночі їх атакують безпілотники, ракети та все інше, що надсилає Росія. Тож, я маю на увазі, вони, очевидно, хочуть більше таких систем, бо знають, що вони працюють, і знають, що вони дуже успішно усувають ці загрози", - сказав Вітакер.

Водночас він зазначив, що українським військовим потрібно мати можливість захищатися на передовій.

"Це справді сумна ситуація на передовій. І нам просто потрібно покласти цьому край. Президент Трамп бачить це таким, яким воно є. І, знаєте, давайте просто сподіватися, що, вживаючи заходів у серпні, ми зможемо довести цю війну до припинення вогню", - додав посол.