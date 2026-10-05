Трамп створив "Сили суперінтелекту" для розвитку ШІ у США

До складу нової структри увійдуть чотири високопосадовці, а очолить групу директор Національної розвідки Джей Клейтон.

Ще до "Сил суперінтелекту" увійдуть голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон, директор Управління персоналу США Скотт Купор та заступник міністра оборони з питань досліджень і розробок Еміль Майкл.

Група координуватиме взаємодію федерального уряду зі споживачами, громадськими організаціями, релігійними структурами, операторами критичної інфраструктури та компаніями, що розробляють системи штучного інтелекту.

Звітувати вона буде безпосередньо Трампу та главі його адміністрації Сьюзі Вайлз.

Мета створення структури

"Сили суперінтелекту" мають забезпечити координацію роботи федерального уряду, щоб США продовжували лідирувати у світі в галузі "суперінтелекту", який Трамп назвав технологією, що може бути масштабнішою за промислову революцію та появу інтернету.

"Сили суперінтелекту" покликані координувати зусилля федерального уряду, щоб Америка продовжувала лідирувати у світі в суперінтелекті, який, на думку багатьох, є масштабнішим за промислову революцію та інтернет, а також захищатиме інтереси й покращуватиме життя всіх американців", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Чому Трамп створив нову структуру

Створення групи відбувається на тлі дискусій у США щодо темпів розвитку штучного інтелекту та потенційних ризиків цієї технології.

Трамп раніше виступав проти закликів сповільнити розвиток ШІ. Він наголошував, що США мають випереджати Китай у цій сфері, а технологічне лідерство має важливе економічне та стратегічне значення.

У вересні президент США заявляв: "Хто виграє ШІ, той виграє" - говорячи про глобальну конкуренцію у цій сфері.

Водночас низка керівників технологічних компаній останнім часом попереджала про ризики надто швидкого розвитку ШІ та закликала посилити заходи безпеки.