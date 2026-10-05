Трамп создал "Силы суперинтеллекта" для развития ИИ в США

В состав новой структры войдут четыре высокопоставленных чиновника, а возглавит группу директор Национальной разведки Джей Клейтон.

Еще в "Сил суперинтеллекта" войдут председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, директор Управления персонала США Скотт Купор и заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл.

Группа будет координировать взаимодействие федерального правительства с потребителями, общественными организациями, религиозными структурами, операторами критической инфраструктуры и компаниями, разрабатывающими системы искусственного интеллекта.

Отчитываться она будет непосредственно Трампу и главе его администрации Сьюзи Уайлс.

Цель создания структуры

"Силы суперинтеллекта" должны обеспечить координацию работы федерального правительства, чтобы США продолжали лидировать в мире в области "суперинтеллекта", который Трамп назвал технологией, которая может быть масштабнее промышленной революции и появления интернета.

"Силы суперинтеллекта" призваны координировать усилия федерального правительства, чтобы Америка продолжала лидировать в мире в суперинтеллекте, который, по мнению многих, масштабнее промышленной революции и интернета, а также будет защищать интересы и улучшать жизнь всех американцев", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Почему Трамп создал новую структуру

Создание группы происходит на фоне дискуссий в США о темпах развития искусственного интеллекта и потенциальных рисках этой технологии.

Трамп ранее выступал против призывов замедлить развитие ИИ. Он отмечал, что США должны опережать Китай в этой сфере, а технологическое лидерство имеет важное экономическое и стратегическое значение.

В сентябре президент США заявлял: "Кто выиграет ИИ, тот выиграет" – говоря о глобальной конкуренции в этой сфере.

В то же время ряд руководителей технологических компаний в последнее время предупреждали о рисках слишком быстрого развития ИИ и призвали усилить меры безопасности.