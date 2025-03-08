Трамп створив робочу групу з підготовки FIFA 2026

Згідно з указом, заявлена місія робочої групи полягає в тому, щоб "продемонструвати гордість і гостинність нації, одночасно сприяючи економічному зростанню і туризму. Трамп буде головою цієї групи.

Як пишуть ЗМІ, американський лідер пишається тим, що США стануть однією з країн-господарок турніру. Він був президентом країни у 2018 році, коли трьом державам присудили право на проведення чемпіонату. За словами Трампа, він планує відвідати деякі матчі.

"Для нашої країни це велика честь. Насправді, це грандіозна подія. Навіть не знаю, що більше - Олімпіада чи чемпіонат світу", - сказав він, нагадавши, що 2028 року Літні Олімпійські ігри відбудуться в Лос-Анджелесі.

Також за його словами, нинішні розбіжності з Мексикою і Канадою зроблять турнір "ще більш захопливим".

На оголошенні також був присутній президент FIFA Джанні Інфантіно. Він зазначив, що чемпіонат створить близько 200 000 робочих місць і принесе економічний ефект у розмірі приблизно 40 млрд доларів. Очікується, що турнір, який стартує в червні 2026 року, приверне до США близько 8 мільйонів іноземних туристів.

"Америка відкриє двері для всього світу. Мільйони людей приїдуть, пане президенте, мільйони... Це як три Суперкубки щодня протягом місяця", - сказав Інфантіно, подякувавши Трампу за створення робочої групи і за підтримку турніру.