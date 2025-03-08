Трамп создал рабочую группу по подготовке FIFA 2026

Согласно указу, заявленная миссия рабочий группы состоит в том, чтобы "продемонстрировать гордость и гостеприимство нации, одновременно способствуя экономическому росту и туризму. Трамп будет председателем этой группы.

Как пишут СМИ, американский лидер гордится тем, что США станут одной из стран-хозяек турнира. Он был президентом страны в 2018 году, когда трем государствам присудили право на проведение чемпионата. По словам Трампа, он планирует посетить некоторые матчи.

"Для нашей страны это большая честь. На самом деле, это грандиозное событие. Даже не знаю, что крупнее - Олимпиада или чемпионат мира", - сказал он, напомнив, что в 2028 году Летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе.

Также по его словам, нынешние разногласия с Мексикой и Канадой сделают турнир "еще более захватывающим".

На объявлении также присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино. Он отметил, что чемпионат создаст около 200 000 рабочих мест и принесет экономический эффект в размере примерно 40 млрд долларов. Ожидается, что турнир, который стартует в июне 2026 года, привлечет в США около 8 миллионов иностранных туристов.

"Америка откроет двери для всего мира. Миллионы людей приедут, господин президент, миллионы... Это как три Суперкубка каждый день в течение месяца", - сказал Инфантино, поблагодарив Трампа за создание рабочей группы и за поддержку турнира.