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Трамп створить службу для збору доходів від мит, які обіцяв запровадити

Середа 15 січня 2025 07:40
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Трамп створить службу для збору доходів від мит, які обіцяв запровадити Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок, 14 січня, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що створить "Службу зовнішніх доходів". Вона буде призначена для збору доходів від масштабних мит, які він обіцяв запровадити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Занадто довго ми покладалися на оподаткування наших Великих Людей за допомогою Внутрішньої податкової служби (IRS). Завдяки м'яким і жалюгідним торговельним угодам американська економіка забезпечувала зростання і процвітання всьому світу, обкладаючи податками самих себе. Настав час це змінити. Сьогодні я оголошую, що створю СЛУЖБУ ЗОВНІШНЬОЇ ДОХОДІВ для збору наших мит, тарифів і всіх доходів, що надходять з іноземних джерел", - написав Трамп.

Він додав, що США почнуть стягувати плату з тих, хто заробляє на них за допомогою торгівлі. Тепер, країни почнуть платити "свою справедливу частку". Також новий глава Білого назвав дату, коли буде створена нова служба. За словами Трампа, це станеться в день його інавгурації.

"20 січня 2025 року стане датою народження Служби зовнішніх доходів. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВО ВЕЛИКОЮ!", - резюмував він у своєму дописі.

CNN нагадує, що в листопаді Трамп пообіцяв значно підвищити тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю, починаючи з першого дня його адміністрації. Така політика, як пише ЗМІ, може різко збільшити витрати для американського бізнесу і споживачів.

Крім того, обраний президент розглядає можливість оголошення надзвичайного стану в економіці країни, за словами джерел CNN. Це необхідно, щоб забезпечити юридичне обґрунтування для введення великої кількості універсальних мит щодо союзників і супротивників. За їхніми словами, Трамп прагне відновити світовий торговельний баланс на час свого другого терміну.

Нагадаємо, днями посол Канади в США Кірстен Гіллман заявила, що канадська держава готова закупити більше товарів у США, включно зі своїм наступним флотом підводних човнів. Таким чином країна хоче пом'якшити загрозу тарифів Трампа.

Також вона попередила, що якщо Трамп втілить у життя свій план із запровадження 25% мит на всю канадську продукцію, тоді ціни для американців майже негайно зростуть.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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