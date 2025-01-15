Трамп створить службу для збору доходів від мит, які обіцяв запровадити

У вівторок, 14 січня, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що створить "Службу зовнішніх доходів". Вона буде призначена для збору доходів від масштабних мит, які він обіцяв запровадити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Занадто довго ми покладалися на оподаткування наших Великих Людей за допомогою Внутрішньої податкової служби (IRS). Завдяки м'яким і жалюгідним торговельним угодам американська економіка забезпечувала зростання і процвітання всьому світу, обкладаючи податками самих себе. Настав час це змінити. Сьогодні я оголошую, що створю СЛУЖБУ ЗОВНІШНЬОЇ ДОХОДІВ для збору наших мит, тарифів і всіх доходів, що надходять з іноземних джерел", - написав Трамп.

Він додав, що США почнуть стягувати плату з тих, хто заробляє на них за допомогою торгівлі. Тепер, країни почнуть платити "свою справедливу частку". Також новий глава Білого назвав дату, коли буде створена нова служба. За словами Трампа, це станеться в день його інавгурації.

"20 січня 2025 року стане датою народження Служби зовнішніх доходів. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВО ВЕЛИКОЮ!", - резюмував він у своєму дописі.

CNN нагадує, що в листопаді Трамп пообіцяв значно підвищити тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю, починаючи з першого дня його адміністрації. Така політика, як пише ЗМІ, може різко збільшити витрати для американського бізнесу і споживачів.

Крім того, обраний президент розглядає можливість оголошення надзвичайного стану в економіці країни, за словами джерел CNN. Це необхідно, щоб забезпечити юридичне обґрунтування для введення великої кількості універсальних мит щодо союзників і супротивників. За їхніми словами, Трамп прагне відновити світовий торговельний баланс на час свого другого терміну.