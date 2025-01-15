Трамп создаст службу для сбора доходов от пошлин, которые обещал ввести

Во вторник, 14 января, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что создаст "Службу внешних доходов". Она будет предназначена для сбора доходов от масштабных пошлин, которые он обещал ввести.

"Слишком долго мы полагались на налогообложение наших Великих Людей с помощью Внутренней налоговой службы (IRS). Благодаря мягким и жалким торговым соглашениям американская экономика обеспечивала рост и процветание всему миру, обкладывая налогами самих себя. Пора это изменить. Сегодня я объявляю, что создам СЛУЖБУ ВНЕШНИХ ДОХОДОВ для сбора наших пошлин, тарифов и всех доходов, поступающих из иностранных источников", - написал Трамп.

Он добавил, что США начнут взимать плату с тех, кто зарабатывает на них с помощью торговли. Теперь, страны начнут платить "свою справедливую долю". Также новый глава Белого назвал дату, когда будет создана новая служба. По словам Трампа, это произойдет в день его инаугурации.

"20 января 2025 года станет датой рождения Службы внешних доходов. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!", - резюмировал он в своем посте.

CNN напоминает, что в ноябре Трамп пообещал значительно повысить тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая, начиная с первого дня его администрации. Такая политика, как пишет СМИ, может резко увеличить расходы для американского бизнеса и потребителей.

Кроме того, избранный президент рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, по словам источников CNN. Это необходимо, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных пошлин в отношении союзников и противников. По их словам, Трамп стремится восстановить мировой торговый баланс на время своего второго срока.