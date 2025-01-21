Трамп стверджує, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм

Сполучені Штати Америки мають купити Гренландію з міркувань "міжнародної безпеки". Зокрема, йдеться про загрози з боку Росії та Китаю.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Гренландія - чудове місце. Вона нам потрібна для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія погодиться, бо їм коштує великих грошей утримувати її (Гренландію - ред.), - сказав Трамп.
Він додав, що Гренландія потрібна не лише США, вона важлива "для міжнародної безпеки".
"Там скрізь російські човни, там скрізь китайські човни - військові кораблі - і вони (Данія - ред.) не можуть це контролювати", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп хоче зробити Гренландію частиною США. Причому не виключає використання сили, щоб переконати Данію.
Протягом століть острів перебуває під контролем Данії (раніше як колонія, тепер як напівсуверенна територія у складі Датського королівства). Гренландія підпорядковується данській конституції. Це означає, що будь-яка зміна правового статусу потребуватиме внесення поправок.
Раніше повідомлялося, що Данія в приватному порядку надіслала команді Трампа пропозиції щодо Гренландії. Копенгаген не має наміру "продавати" острів, але готовий обговорювати інші запити Вашингтона.
Майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що той розглядає різні варіанти контролю над Гренландією.
До того ж союзники Трампа подали законопроєкт про "купівлю Гренландії". Пропонується дозволити йому почати переговори, щойно він офіційно вступить на посаду 20 січня.
Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом відповіла на його амбіції щодо Гренландії. За її словами, острівна автономія сама має ухвалити рішення про незалежність.
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