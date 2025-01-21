Трамп стверджує, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм

"Гренландія - чудове місце. Вона нам потрібна для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія погодиться, бо їм коштує великих грошей утримувати її (Гренландію - ред.), - сказав Трамп.

Він додав, що Гренландія потрібна не лише США, вона важлива "для міжнародної безпеки".

"Там скрізь російські човни, там скрізь китайські човни - військові кораблі - і вони (Данія - ред.) не можуть це контролювати", - зазначив Трамп.