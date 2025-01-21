Трамп утверждает, что Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем

"Гренландия - замечательное место. Она нам нужна для международной безопасности. И я уверен, что Дания согласится, потому что им стоит больших денег содержать ее (Гренландию - ред.), - сказал Трамп.

Он добавил, что Гренландия нужна не только США, она важна "для международной безопасности".

"Там везде российские лодки, там везде китайские лодки - военные корабли - и они (Дания - ред.) не могут это контролировать", - отметил Трамп.