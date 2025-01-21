Трамп утверждает, что Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем

Соединенные Штаты Америки должны купить Гренландию из соображений "международной безопасности". В частности, речь идет об угрозах со стороны России и Китая.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Гренландия - замечательное место. Она нам нужна для международной безопасности. И я уверен, что Дания согласится, потому что им стоит больших денег содержать ее (Гренландию - ред.), - сказал Трамп.
Он добавил, что Гренландия нужна не только США, она важна "для международной безопасности".
"Там везде российские лодки, там везде китайские лодки - военные корабли - и они (Дания - ред.) не могут это контролировать", - отметил Трамп.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп хочет сделать Гренландию частью США. Причем не исключает использования силы, чтобы убедить Данию.
На протяжении веков остров находится под контролем Дании (ранее как колония, теперь как полусуверенная территория в составе Датского королевства). Гренландия подчиняется датской конституции. Это означает, что любое изменение правового статуса потребует внесения поправок.
Ранее сообщалось, что Дания в частном порядке направила команде Трампа предложения по Гренландии. Копенгаген не намерен "продавать" остров, но готов обсуждать другие запросы Вашингтона.
Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что тот рассматривает различные варианты контроля над Гренландией.
К тому же союзники Трампа подали законопроект о "покупке Гренландии". Предлагается разрешить ему начать переговоры, как только он официально вступит в должность 20 января.
В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом ответила на его амбиции относительно Гренландии. По ее словам, островная автономия сама должна принять решение о независимости.
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